Queen feiert Thron-Party

Die Feiern zum Thronjubiläum von Elizabeth II. sind ein royales Weltereignis.

London. Königin Elizabeth (96) ist seit 70 Jahren eine Instanz, eine Ikone, 14 Premierminister hat sie „überlebt“. Kein Monarch in der britischen Geschichte hat länger regiert. Sie ist einzigartig in ihrem royalen Stil: „Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt“, soll sie einmal auf die Frage gesagt ­haben, weshalb sie meist pink-rosa-blaue Zuckerl­farben trägt, nie Beige.

Vier Tage dauern kommende Woche die Feierlichkeiten zum ­70-jährigen Thronjubiläum. Hunderte TV-Stationen werden den Marathon live aus London übertragen, darunter auch der ORF und oe24TV.