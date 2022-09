× Queen: Ihr letzter Weg – so wird das Staatsbegräbnis

Die Prinzen William und Harry werden gemeinsam hinter dem Sarg gehen, wenn Elizabeth II. verabschiedet wird.

London. Bis Montag haben die Trauernden noch die Möglichkeit, der Queen in der Westminster Hall Respekt zu zollen. Acht Kilo­meter lang war zuletzt die Warteschlange entlang des Themse-Ufers. Manche harrten mehr als 14 Stunden aus, um sich wenige Sekunden vor dem Katafalk im Parlaments­gebäude verneigen zu können. Das eigentliche Staatsbegräbnis beginnt am Montag um 12 Uhr (MESZ) in der Westminster Abbey (2.200 Sitzplätze).

Big Ben wird läuten, zuvor wird der Sarg der Queen um 11.44 Uhr in einer Prozession vom britischen Parlament nach Westminster Abbey gebracht. Die Spitze der Polit-Welt wird in London sein, ebenso der europäische und der asia­tische Hochadel.

William und Harry halten Ehrenwache vorm Sarg

Trauerfeier. König Charles III. hat den Tag zum Staatsfeiertag erklärt, Großbritannien steht still. Die ganze Welt sieht via TV nach London. Die Prinzen William und Harry werden am Montag Seite an Seite hinter dem Sarg ihrer Großmutter gehen.

Schon am Samstag hielten die acht Enkelkinder der Queen in einer 15-minütigen Zeremonie Trauerwache in der Westminster Hall. Neben William und Harry die Prinzessinnen Beatrice (34) und Eugine (32) sowie Zara Tindall, Tochter von Prinzessin Anne.

Harry, der sich vom ­Königshaus lossagte, trug bei der Trauerwache Militäruniform. Sein Vater König Charles III. ordnete dies explizit an. Britische Medien sehen das als wei­teren Versöhnungsschritt zwischen den heftig zerstrittenen Brüdern. Kate und Meghan blieben der Trauerwache fern.

Rekord. Rund zwei Millionen Menschen werden in London live dabei sein, wenn der schwere Eichensarg der Queen nach Westminster Abbey gebracht wird. 4,1 Milliarden Zuseher werden werden via TV erwartet, das wäre die Hälfte der Weltbevölkerung, ein neuer Rekord. Eine Stunde wird die Verabschiedung in Westminster Abbey dauern. Danach die Hymne, der Sarg wird durch das Große Westtor hinausge­tragen. Kanonenschüsse werden abgefeuert, Big Ben wird läuten.

Ihre letzte Ruhe wird die Queen in Windsor finden.