In wenigen Wochen startet die fünfte "The Crown"-Staffel. Die neuen Episoden sorgen bereits schon jetzt für Wirbel.

Die fünfte Staffel erscheint am 9. November auf Netflix und spielt in frühen 1990er-Jahre, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte.

Intrige um Charles?

Neben einer mögliche außereheliche Affäre von Prinz Philips, soll auch ein Treffen von König Charles, dem damalige Prinz von Wales, mit dem Ex-Premierminister John Major (79) thematisiert werden. Darin soll Charles um Unterstützung für die Abdankung von Queen Elizabeth (†96) bitten!

Royals-Aufstand

Major wirft Netflix deswegen jetzt „bösartigen Unsinn" vor. So ein Treffen habe es nie gegeben, die Szenen seien frei erfunden.

Die neue Staffel könnte für den König einen erheblichen Image-Schaden bedeuten. Freunde und Weggefährten des ältesten Sohnes der Queen sollen daher bereits Sturm laufen.

Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals. Es handelt sich um eine fiktive Serie, nicht um eine Dokumentation. Schenkt man nahestehenden Quellen der Royals glauben, werden viele Serieninhalte frei erfunden.