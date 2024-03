Scheidungs-Eklat am albanischen Königshof

Nach acht Jahren Ehe gaben Prinz Leka von Albanien und seine Prinzessin Elia ihre Scheidung bekannt. Jetzt kursiert ein dramatisches Video des Rosenkriegs im Internet.

Es ist der traurige Höhepunkt des Scheidungskriegs im albanischen Königshaus. Ein Streit zwischen Prinz Leka und seiner Noch-.Ehefrau Elia eskalierte so richtig, als Leka am 5. März seine Tochter Geraldine bei seiner Ex in Tirana besuchte. Sogar Ex-Schwiegervater Gjergj Zaharia mischte sich ein und bedrohte laut Angaben des Prinzen ihn mit einem Holzknüppel. Den ganzen Streit filmte der Prinz mit seinem Handy.

Streit im albanischen Königshaus © ABC News Albania ×

Darauf ist unter anderem zu sehen, wie sein Schwiegervater und seine Ex ihn durch das Haus verfolgen und ihn anbrüllen. Elia versucht sogar, ihm sein Handy abzunehmen, was in einem Handgemenge endete. Dann flüchtet der Prinz aus dem Haus. Jetzt wirft Elia dem Prinzen vor, ihren Vater angegriffen zu haben. Leka wiederum beharrt darauf, mit "mit harten Gegenständen von seiner Ex-Frau und seinem ehemaligen Schwiegervater körperlich angegriffen“ worden zu sein. Beide Parteien beantragten eine Schutzanordnung bei der Polizei.

Streit im albanischen Königshaus © ABC News Albania ×

Das Video fand jetzt seinen Weg ins Internet und ging bereits viral. Sogar der albanische TV-Sender "ABC News Albania" veröffentlichte es. Via Facebook veröffentlichte der Palast jetzt ein Statement dazu. "Die Videos wurden von Prinz Leka II. nur als materieller Beweis für die gegen ihn verübte Gewalt bei der Polizeiwache eingereicht.“ Der Palast bringe seine „tiefe Enttäuschung über die Strafverfolgungsbehörden zum Ausdruck, von denen wir vermuten, dass sie das Recht auf Anonymität verletzt haben, indem sie Videos an Dritte weitergegeben haben“.

Kronprinz Leka II von Albanien und Noch-Ehefrau Elia Zaharia © Getty ×

Das traurigste an der Sache ist aber, dass die dreijährige Tochter den Streit mit ansehen musste und laut Sprecherin des Königshauses "traumatisiert" ist. Noch im Jänner gaben beide Elternteile bekannt, dass auch nach der Scheidung ihre Tochter "an erster Stelle" stehe.