König Charles wird auf Anraten der Regierung nicht an der Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan teilnehmen

Die COP29 beginnt am 11. November in Baku, Aserbaidschan, etwas mehr als zwei Wochen nach dem Langstreckenbesuch der Royals in Australien und Samoa. Die Teilnahme Seiner Majestät, der derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, oder eines anderen Mitglieds der königlichen Familie an der internationalen Versammlung hängt von den Empfehlungen der Regierung ab.

© Getty Images ×

Charles nahm bereits letztes Jahr an der COP28 in Dubai teil, wird heuer aber fernbleiben. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Terminplan des 75-jährigen Monarchen in den letzten Monaten geändert wurde. Im Hinblick auf den Auslandsbesuch von Charles und Königin Camilla vom 18. bis 26. Oktober wurden mehrere Änderungen vorgenommen.

Die Royals werden Verpflichtungen in Australien wahrnehmen, bevor sie zum Treffen der Regierungschefs des Commonwealth nach Samoa aufbrechen. Charles wird seine Behandlung bis zu seinem Flug fortsetzen, seine Ärzte sind jedoch damit einverstanden, dass die Behandlung für die Dauer seiner hochkarätigen Reise vorübergehend unterbrochen wird, berichtet die "Daily Mail".

Therapie geht nach Reise weiter

© apa_afp ×

Die Krebstherapie wird dann fortgesetzt, sobald er nach Großbritannien zurückkehrt. Eine wesentliche Änderung ihres Zeitplans besteht darin, dass ihre Tour aufgrund von Charles' laufender Krebsbehandlung keinen Stopp in Neuseeland einschließen wird. Während man zunächst gehofft hatte, dass der König den Inselstaat im südwestlichen Pazifik besuchen würde, rieten seine Ärzte von einem längeren Besuch ab, um seiner weiteren Genesung Priorität einzuräumen, sagte ein Sprecher des Buckingham Palace.

Der Palast fügte hinzu: „In enger Absprache mit den Premierministern Australiens und Neuseelands und unter Berücksichtigung des Zeit- und Logistikdrucks wurde daher vereinbart, den Besuch auf Samoa und Australien zu beschränken. Ihre Majestäten senden allen Parteien ihren herzlichsten Dank und ihre besten Wünsche für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Verständnis.“

Hart erkämpft hat Camilla sich Queen Elizabeths Respekt, die sie lange ablehnte. © Getty ×

Ihre historische Tour wird die erste Reise eines amtierenden Monarchen nach Australien seit 2011 sein, als Elisabeth II. das Land zum letzten Mal besuchte. Das königliche Paar besuchte Australien zuletzt im Jahr 2018, als es die verstorbene Königin Elisabeth II. bei den Commonwealth Games vertrat.