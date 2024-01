Schweden Royals zu Besuch in Kitzbühel

Prinzessin Madeleine von Schweden und Ehemann Chris O'Neill ließen sich von Rosi Schipflinger verwöhnen

Rosis Sonnbergstuben wurde am Montag wieder mit königlichem Besuch geadelt. Die singende Wirtin Rosi Schipflinger empfing Prinzessin Madeleine von Schweden (41) und ihren Ehemann Chris O'Neill zum Mittagessen. Auch Schwiegermama Eva O'Neill soll mit von der Partie gewesen sein. Schipflinger pflegt eine jahrelange Freundschaft mit den Royals.

Wiener Schnitzel für die Prinzessin

Rosi ist für ihre Hausmannskost bekannt. Prinzessin Madeleine soll sich ein Wiener Schnitzel und einen Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster gegönnt haben. „Prinzessin Madeleine kommt jedes Jahr zu uns, wenn sie in Kitzbühel Urlaub macht. Nächstes Jahr will sie uns mit ihren drei Kindern besuchen, weil sie es bei uns so toll findet, sagte sie. Madeleine war super gelaunt. Sie ist ein ganz lieber Mensch, total herzlich und offen. Einfach mega-normal“, sagt Schipflingers Sprecherin gegenüber "Bild".

Die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden und Königin Silvia (80) sei ohne Personenschützer unterwegs gewesen. Ganz bodenständig und ohne Sonderwünsche.