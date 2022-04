× Sheeran tritt bei Thronjubiläum der Queen auf

Der Sänger wird zum Finale am 5. Juni für die Monarchin singen. Er trat auch schon bei ihrem 60. Thronjubiläum auf

"Ich bin stolz darauf, Teil der Feierlichkeiten zu sein, und es wird eine großartige Gelegenheit sein, alle zusammenzubringen", freut sich Superstar Ed Sheeran. Der Sänger soll am 5. Juni im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96) das große Finale einleiten. Das berichtete die britische "The Sun". In der Prachtstraße "The Mall" in London soll ein besonderer Festumzug stattfinden mit großartigem Programm.

Weitere Stars ehren die Queen

Neben Ed Sheeran werden auch Model Kate Moss und viele weitere Promis bei den Feierlichkeiten erwartet. Die Queen selbst wird bei der mehrtägigen Veranstaltung nur an wenigen Momenten selbst teilnehmen.