Prinzessin Eugenie zeigt der Welt nun voller Stolz ihren kleinen August!

Vier Monate ist Baby August, der Sohn von Prinzessin Eugenie und ihrem Jack alt. Und er brabbelt schon viel und bewegt sich in seiner Wippe. Diesen Einblick hat nun Mama Eugenie ihren Insta-Followern gewährt.

Süß! Prinzessin Eugenie teilt Video von Baby August

August knuddelt und schmust mit einem Plüsch-Hai. Anlass für den süßen Clip ist ein wichtiger. Eugenie hat das Video am "Worldoceansday" in eine Story gestellt. Sie schreibt dazu: "Ein Tag um die Aufmerksamkeit auf etwas so essentielles für all unsere Leben zu richten. Und ein Tag um mit flauschigen Haien zu kuscheln."