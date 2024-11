× Termine abgesagt: Große Sorge um Königin Camilla!

Der Palast gab bekannt, dass Königin Camilla für den Rest der Woche nicht an ihren geplanten Terminen teilnehmen wird, da sie sich unwohl fühlt und an einer Infektion im Brustkorb leidet.

Nächster royaler Gesundheits-Schock: Königin Camilla diese Woche ihre Verpflichtungen ab, nachdem sie an einer Infektion im Brustkorb erkrankt ist. Die Herzogin von Gloucester wird Camilla vertreten und am Donnerstag an der jährlichen Eröffnung des "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey teilnehmen. Sie hat auch ihre Teilnahme an einem Empfang für olympische und paralympische Athleten im Buckingham Palace abgesagt, der am selben Abend von König Charles ausgerichtet wird.

König Charles und Königin Camilla © Getty ×

Ein hochrangiger Palastbeamter sagte, die Königin ruhe sich derzeit auf ärztliche Anweisung zu Hause aus, hoffe aber, rechtzeitig zu den Gedenkveranstaltungen dieser Woche wieder gesund zu werden. Am Samstag werden Mitglieder der königlichen Familie am "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall teilnehmen, um der im Krieg verlorenen Leben zu gedenken und den Dienst der Streitkräfte zu würdigen. Am Sonntag wird der König die Ehrungen in London leiten, wo normalerweise die Königin und andere hochrangige Mitglieder des Königshauses, darunter der Prinz und die Prinzessin von Wales, erwartet werden. Es wurden keine weiteren Einzelheiten zu ihrer Krankheit oder Behandlung bekannt gegeben, aber sie wird weiterhin unter ärztlicher Aufsicht stehen.

© Getty Images ×

Ein Sprecher des Buckingham Palace sagte: „Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Infektion im Brustkorb, weshalb ihre Ärzte ihr eine kurze Ruhepause verordnet haben. Ihre Majestät muss sich daher mit großem Bedauern von ihren Verpflichtungen für diese Woche zurückziehen, hofft jedoch sehr, rechtzeitig wieder gesund zu sein, um an den Gedenkveranstaltungen dieses Wochenendes wie gewohnt teilnehmen zu können. Sie entschuldigt sich bei allen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erleiden könnten.“

Charles und Camilla © Getty ×

Die 77-jährige Königin steht seit Monaten im Mittelpunkt königlicher Verpflichtungen, nachdem der König im Januar zunächst wegen einer vergrößerten Prostata ins Krankenhaus eingeliefert wurde und einige Wochen später Krebs diagnostiziert wurde. Charles, 75, nahm sich eine Auszeit von seinen öffentlichen königlichen Pflichten, kehrte jedoch im April zurück, während er sich noch einer wöchentlichen Behandlung unterzog.