× Vandalen attackieren König Charles III. in Londoner Galerie

Das allererste Porträt von König Charles III. als König wurde von Vandalen "umgestaltet"

Anhänger der Organisation "Animal Rising" haben das neue Porträt von König Charles in der Philip Mould Gallery in London beschädigt. Gegen 12 Uhr klebten zwei Aktivisten Wallace & Gromit-Plakate mit Parolen gegen die RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals / Königliche Gesellschaft für die Vermeidung von Gewalt gegen Tiere) über das Gesicht des Monarchen. Auf einem Poster war Wallaces Gesicht zu sehen, auf dem anderen eine Sprechblase mit dem Text: „Kein Käse, Gromit. Sieh dir all diese Grausamkeiten auf den RSPCA-Farmen an!“

© Hersteller

Die Gruppe fordert König Charles dazu auf, seine Unterstützung für die Wohltätigkeitsorganisation, deren Schirmherr er ist, so lange einzustellen, bis das „Assured Scheme“, das dem Schutz von Tierschutzstandards dient, aufgehoben wird. Daniel Juniper, einer der Beteiligten, sagte: „Da König Charles ein so großer Fan von Wallace & Gromit ist, konnten wir uns keinen besseren Weg vorstellen, seine Aufmerksamkeit auf die schrecklichen Szenen auf den von der RSPCA geschützten Farmen zu lenken.“ „Obwohl wir hoffen, dass Seine Majestät dies amüsant findet, fordern wir ihn auch auf, es sich noch einmal ernsthaft zu überlegen, ob er mit dem schrecklichen Leid auf den von der RSPCA unterstützten Farmen in Verbindung gebracht werden möchte.

Aktion gegen Tierleid

Mit dieser Aktion will die Gruppe auf ihre jüngste Untersuchung von 45 RSPCA-zertifizierten Farmen aufmerksam machen, bei der sie angeblich 280 Gesetzesverstöße und 94 Verstöße gegen DEFRA-Vorschriften festgestellt hat. Die Aktivisten geben an, auf allen Farmen auf Tierquälerei und Tierleid gestoßen zu sein. So seien angeblich tote oder sterbende Küken zu sehen gewesen, tote Schweine seien auf den Wegen der Farmen zurückgelassen worden und Lachse seien bei lebendigem Leib von Seeläusen gefressen worden. Orla Coghlan, eine Sprecherin von Animal Rising, meinte: „Genauso wie Feathers McGraw Wallace zu einem Banküberfall verleitete, täuscht die RSPCA die britische Öffentlichkeit, indem sie ihr vorgaukelt, ihre Massentierhaltungsbetriebe seien – in irgendeiner Weise – ein akzeptabler Ort zum Leben für Tiere.“

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf ???? pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

Animal Rising sorgte im April für Chaos, als sie das Scottish Grand National stürmten. Die Rennbahn von Ayr wurde von 24 Demonstranten infiltriert, die später angeklagt wurden. Die Aktivistengruppe ist ein Ableger von Extinction Rebellion und postete vor dem mit 200.000 £ dotierten Rennen: „Fünfundzwanzig Unterstützer von Animal Rising haben es beim Scottish Grand National auf die Rennstrecke geschafft, um ihren Körper Gefahren auszusetzen und Tiere zu schützen.“ Doch die Störung führte nicht zu einer Verzögerung der Veranstaltung und das Rennen mit 18 Pferden wurde vom Rennpferd Kitty’s Light gewonnen.

Charles ist Schirmherr der RSPCA

© Hersteller ×

König Charles wurde letzten Monat zum königlichen Schirmherrn der RSPCA ernannt. Die Wohltätigkeitsorganisation verwies nach der Bekanntgabe auf seine „große Leidenschaft für die Natur und regenerative Landwirtschaft sowie seine anhaltende Unterstützung der RSPCA und der Zukunft des Tierschutzes“. Weiter heißt es, dass es zwar keine spezifische Stellenbeschreibung für diese Funktion gibt, die erstmals im Jahr 1840 von Königin Victoria innegehabt wurde, sie jedoch „eine entscheidende Rolle bei der Anerkennung und Förderung der Beiträge und Erfolge von Wohltätigkeitsorganisationen wie der RSPCA spielen“. Das Programm der Wohltätigkeitsorganisation umfasst sechs Verpflichtungen zur Förderung des Tierschutzes. Farmen dürfen ihr Vieh niemals in Käfige halten, müssen eine „körperlich und geistig anregende Umgebung“ bieten, ihre Tiere auf humane Weise schlachten lassen, den Tieren mehr Lebensraum bieten, verantwortungsvoll mit Antibiotika umgehen und die Rückverfolgbarkeit der von ihnen produzierten Lebensmittel gewährleisten.

Gemälde wurde 2020 in Auftrag gegeben

Porträt von König Charles III. © Getty ×

Das Gemälde des Königs, des renommierten Künstlers Jonathan Yeo, wurde im Jahr 2020 in Auftrag gegeben, um das 50-jährige Jubiläum des damaligen Prinzen von Wales als Mitglied der Drapers‘ Company zu feiern. Es zeigt Charles in der Uniform der Welsh Guards, deren Regimentsoberst er 1975 wurde. Yeo sprach von einem Schmetterling auf dem Porträt, der Charles' „Metamorphose“ vom Prinzen zum König während des Prozesses widerspiegelte – und der Monarch scherzte, es sei schön zu wissen, dass er eine Puppe sei. Aber es war auch ein Ausdruck seines lebenslangen Engagements für die Umwelt. Die Größe der Leinwand – etwa 2,6 x 1,9 m (gerahmt) – wurde sorgfältig ausgewählt, um in die Architektur von Drapers‘ Hall und in den Kontext der Gemälde zu passen, neben denen sie letztendlich hängen wird. Derzeit ist sie jedoch in der Londoner Philip Mould Gallery ausgestellt.