Vier Zimmer: Kate und Will leben in Zukunft bescheiden

Noch diesen Sommer wollen Prinz William und Herzogin ­Kate ihre neue Bleibe beziehen.

Bodenständig. Denkt man an Königinnen, Prinzen und Herzoginnen, denkt man auch an Paläste und Bedienstete. Prinz William (39) und seine Gattin Kate (40) beweisen jedoch immer wieder, dass sie darauf keinen allzu großen Wert legen. Die beiden beziehen laut Medien­berichten noch diesen Sommer das Adelaide Cottage in Windsor.

Das Haus hat lediglich vier Zimmer und es sei wie geschaffen für die Familie, da man nichts „Auffälliges oder Renovierungsbedürftiges“ wolle. Nicht einmal Personal wird es dort geben. Ein Vorteil: Die Familie wird fortan nahe bei Queen Elizabeth II. (96) wohnen.