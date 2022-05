Wieder Sorge um Fürstin Charlène

Auch nach ihrer Rückkehr in den Palast scheint es der Fürstin nicht gut zu gehen.

Kritisch. Es hätte ein glanzvoller Auftritt von Monacos Fürstenfamilie sein sollen, als Albert, Charlène und ihre Zwillinge Jacques und Gabriella beim E-Prix von Monte Carlo als Zuschauer Platz nahmen. Doch die vermeintliche Präsentation einer „heilen Familie“ ging einmal mehr nach hinten los. Auf den Fotos vom Event wirkt Charlène alles andere als glücklich. Vor allem der Abstand zwischen ihr und Albert sorgt für neuen Gesprächsstoff, was die kolportierte Ehekrise angeht.

© Getty ×

Entschlüsselt. Die britische Körpersprachen-Expertin Judi James analysierte die Aufnahmen und bestätigt, was viele denken. Charlène wirkt „emotional isoliert von Prinz Albert“ und versucht die Rolle als „liebende Ehefrau so gut wie möglich zu spielen“. Ihr nachdenklicher Gesichtsausdruck und das traurige Lächeln zeigt, dass ihr Gemütszustand schlecht ist. Ihr einziger Lichtblick am Foto ist Tochter Gabriella, um die sie schützend ihre Hände hält.