William & Harry vereint zum 60er von Mama Diana

Im Gedenken an ihre Mutter traten die Prinzen William und Harry nach Streitereien gestern gemeinsam auf.

Annäherung. Schon bevor gestern die Zeremonie im kleinen Kreis stattfand, traten die „verfeindeten“ Brüder William und Harry in Kontakt. Sie schrieben sich beim EURO-Match England–Deutschland mehrere SMS als eine Art der ersten Annäherung nach ihrem seit Monaten andauernden Streit.

William und Harry als Einheit

Vereint. Gestern zeigten sich die Brüder dann erstmals wieder gemeinsam. Anlässlich der Feier zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Lady Diana enthüllten William und Harry im Kensington Park eine Statue der „Prinzessin der Herzen“. Diese von Bildhauer Ian Rank-Broadley geschaffene Statue wurde im sogenannten „Versunkenen Garten“ des Parks aufgestellt. Harry traf bereits kurz vor 15 Uhr beim Palast ein, sein Bruder William kurz darauf. Die Enthüllung der Statue gegen 15.30 Uhr war entgegen der Planung nun doch nicht als Live-Stream zu sehen, was der Palast den Medien allerdings erst kurz zuvor mitteilte.

Vom Streit in der Familie war gestern aber ohnehin nicht viel zu sehen. William und Harry zeigten sich in der Öffentlichkeit professionell und sogar lächelnd als Einheit.