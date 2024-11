Wirbel um Victoria von Schweden: Sie posiert mit Waffen!

Die Kronprinzessin zeigt sich in einem völlig ungewohnten Look. In Tarnfarben und Militärkluft sorgt sie für Furore.

Denkt man an eine echte Prinzessin, so stellt man sich doch eigentlich eine Frau in märchenhaften Kleidern und weiblichen Zügen vor, doch Victoria von Schweden (47) zeigt auf den neuesten Aufnahmen, dass sie auch eine sehr harte, wenn nicht sogar männliche Seite hat. Sie macht zurzeit ihre Offiziersausbildung und posiert mit Uniform und Sturmgewehr in der Nähe von Stockholm.

Die Aufnahmen sind auf dem Stützpunkt Berga bei Stockholm in einem Waldgebiet entstanden. Es lässt sich kaum erahnen, dass unter einer der Uniformen eine Kronprinzessin steckt. Victoria macht bereits seit August den zweiten Lehrgang ihrer Ausbildung. Bis Februar soll dieser dann abgeschlossen sein.

Im Schnee ist es gar nicht so einfach, sich mit Tarnfarben zu verstecken. Den Fans gefällt auf Instagram gefällt es, dass die Kronprinzessin trotz der kalten Temperaturen so strahlt. Auch ihr Bruder Carl Philip nimmt an den Übungen teil. Seine Bilder wurden ebenfalls veröffentlicht.