Sänger und Model Nick Kamen ist tot

Der 59-jährige Nick Kamen, der als Fotomodell und besonders als Sänger bekannt wurde, ist gestorben. Sein erfolgreichster Hit war „I promised Myself“.

Sein guter Freund, Sänger Boy George, bestätigte den Tod auf Social Media mit den Worten: „Der schönste und süßeste Mann ruhe in Frieden.“

Nach aktuellem Stand gibt es zur Todesursache keine näheren Angaben. Bekannt wurde Kamen in den 1980er Jahre mit einem Levis-Werbespot, in dem er sich bis auf die Boxershorts auszog.

Der 59-jährige Kamen, der mit bürgerlichem Name Ivor Neville Kamen heißt, wurde 1962 in Essex geboren.

Madonna entdeckte Kamen

In weiterer Folge entdeckte auch Poplegende Madonna sein musikalisches Talent. Gemeinsam mit der Queen of Pop und Songwriter Stephen Bray produzierte Kamen 1986 die Single „Each Time You Break My Heart“. Er landete damit einen europaweiten Top-Ten-Hit.

In Österreich konnte er sich mit der Single „ I promised Myself“ sechs Wochen auf Platz eins in den Charts behaupten.