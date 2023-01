× Sexistischer Bohlen-Kommentar bei DSDS rausgeschnitten

Einmal mehr sorgte ein sexistischer Kommentar von Dieter Bohlen in der aktuellen Deutschland-sucht-den Superstar-Folge für Schlagzeilen. Nach all der Kritik knickt der Sender ein und schneidet den Kommentar vor der Ausstrahlung am Mittwochabend einfach raus.

Die aktuelle DSDS-Folge war schon vorab auf RTL+ zu sehen und sorgte deshalb bereits vor der ersten TV-Ausstrahlung für Aufregung. Grund dafür ist einmal mehr ein sexistischer Kommentar von Kultjuror Dieter Bohlen. © oe24 × „Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Was ist passiert? Es ging um die Kandidatin Jill Lange (22), die man bereits aus ihrer Teilnahme von „Ex on the Beach“ kennt. Während sich das Reality-Sternchen bei der Jury vorstellt, kam die abschätzige Frage vom Pop-Titan: „Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Für Jill ging die Meldung zu weit. In einer Instagram Story meldet sich die 22-Jährige nach der exklusiven RTL+ Veröffentlichung unter Tränen zu Wort: „Dieter hat mich beleidigt.“ Außerdem betont sie, dass auch in der RTL+ Ausstrahlung nicht alle fiesen Kommentare von Bohlen gezeigt wurden. © jill_langee/Instagram × Jill Lange unter Tränen. "Dieter hat mich beleidigt" RTL wollte Bohlen Spruch ausstrahlen „Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt- das hat sie aber nicht getan.“, so RTL. Auf Bild-Anfrage teilten sie mit: „Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrung sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden.“ Auch das Publikum, welches die Sendung vorab noch nicht auf RTL+ gesehen hat, war nach den Schlagzeilen für den Bohlen-Sager bereit.

Doch irgendwas stimmte nicht, fiel einigen Zusehern auf. Denn bei der regulären Ausstrahlung fehlte vom Bohlen-Spruch plötzlich jede Spur. Statt des geschmacklosen Kommentars fragte er Jill lediglich, warum sie denn in Dating-Formaten teilnehmen würde. Seine einzige zu sehende Antwort darauf war "Ich gucke so einen Schrott nicht."

"Und wo war jetzt der schlimme Kommentar von Dieter?", "Wie feige ist das denn", kommentierten User. © Foto: RTL / Stefan Gregorowius × Jill Lange bei ihrem DSDS-Auftritt Es bleibt jedenfalls spannend, wie es in den nächsten Folgen um Jill weitergeht, schließlich werden wir sie dank einer Stern-Stimme von Jurorin Katja Krasavice bei DSDS bald wiedersehen.