Silvia Schneider wird jetzt Tanz-Profi

Silvia Schneider und Danilo Campisi treten morgen und am Samstag aufs Parkett.

Leidenschaft. Schon als Kind liebte es Silvia Schneider (39) zu tanzen. In der vergangenen Staffel von Dancing Stars flammte ihre Leidenschaft wieder auf. Jetzt will die ehrgeizige Moderatorin gar bei der Standard- und Lateinmeisterschaft in Wien antreten. Von Freitag bis Samstag wird sie im Hotel Intercontinental bei der Pro-Am Competition ihre besten Schritte zeigen. Ihr Tanzpartner ist auch kein Unbekannter. Danilo Campisi wagt sich nach Dancing Stars auch weiterhin gemeinsam mit Silvia Schneider aufs Parkett.