Simone Thomalla: Todesangst um ihren Freund nach Abschiedsbrief

TV-Star Simone Thomalla muss derzeit ein schreckliches Drama durchstehen. Ein Freund soll einen Abschiedsbrief an Thomalla gesendet haben.

Am Freitag soll Schauspielerin Simone Thomalla einen Abschiedsbrief per Mail von einem Freund erhalten haben, berichtet die deutsche "Bild". Sie und der Mann wurden zuletzt vermehrt gemeinsam gesehen. Er geriet aber offenbar ins Visier der Justiz.

„Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich Dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte Dich vor 10 Jahren kennengelernt“, zitiert die "Bild"-Zeitung aus dem Brief an Thomalla. Mit ihr wurde er in der Vergangenheit etwa beim Bummeln und Essen in Berlin und Österreich gesehen.

"Es war die schönste Zeit in meinem Leben"

„Du bist die Liebe meines Lebens, bitte glaube mir das. Du bist so eine wunderbare, empathische und liebevolle Frau.“ Er dankt ihr für die vergangenen fünf Monate: „Es war die schönste Zeit in meinem Leben", heißt es in dem Brief weiter.

Dann geht es in dem Brief auch um die finanziellen Probleme, die mutmaßlich auch mehreren Personen geschadet haben sollen. Auch die Behörden wurden bereits auf den Fall aufmerksam. Er hätte sich auch kürzlich vor Gericht verantworten müssen. Der Prozess wurde aber ohne Nennung von Gründen abgesagt.

Leben "seit 10 Jahren nicht im Griff"

„Leider habe ich, wie Du weißt, mein Leben seit 10 Jahren nicht im Griff und ich schaffe nicht die erhoffte Wende. Ich habe Dich die letzten Wochen belogen, ich habe keinen Job mehr bekommen und kann auch meine Schulden nicht bezahlen", schreibt er in seinem Brief an Thomalla weiter.

Er erklärt weiter, er sei "im Herzen kein böser Mensch". Und: "Ja, ich habe Menschen viel Leid angetan und ich muss nun dafür die gerechte Strafe empfangen. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das niemals.“

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at