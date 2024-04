So bombastisch wird das Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Wiener Philharmoniker gaben Programm bekannt - Lise Davidsen als Solistin bei Konzert am 7. Juni

Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn findet am 7. Juni statt und wird heuer von Andris Nelsons geleitet. Als Solistin steht die norwegische Opern- und Liedsängerin Lise Davidsen mit zwei Arien aus Richard Wagners "Tannhäuser" und aus Giuseppe Verdis "La forza del destino" auf der Bühne, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

© APA/DPA/JAN WOITAS ×

Ehrung Bedřich Smetanas zum 200. Geburtstag

Der Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf europäischen Stücken des 19. und 20. Jahrhunderts, mit drei Werken Bedřich Smetanas wird anlässlich seines 200. Geburtstages einer der tschechischen Jahresregenten geehrt, so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer in einer Aussendung. Den Auftakt bestreitet man mit dem Walkürenritt aus Wagners "Die Walküre", weitere Programmpunkte sind neben den beiden Arien und dem Smetana-Schwerpunkt Augusta Holmès "La Nuit et l'Amour", Aram Iljitsch Khatschaturjans "Säbeltanz" aus dem Ballett "Gajaneh" und Schostakowitschs Walzer Nr. 2 aus der Suite für Varieté-Orchester.

Live im TV und Internet

Das Sommernachtskonzert wird wie immer auch im Fernsehen (live-zeitversetzt ab 21.20 Uhr auf ORF 2 und ab 21.45 Uhr auf 3sat) und als Livestream übertragen.