So sieht "Austin Powers"-Star Mike Myers heute aus

Mike Myers, bekannt für seine unvergesslichen Rollen in Filmen wie "Austin Powers" und "Shrek", hat in den letzten Jahren weniger Schlagzeilen gemacht.

Doch nun ist er zurück und überrascht mit einer neuen Erscheinung.

Von Mike Myers zu "Austin Powers"

Mit Rollen in Filmen wie "Austin Powers" wurde Mike Myers weltberühmt. Seit einiger Zeit wurde es ruhiger um den Schauspieler.

Schauspieler Mike Myers (60) machte sich vor allem durch seine ikonischen Rollen in Comedy-Filmen wie "Wayne's World", "Austin Powers" und "Shrek" einen Namen. Besonders in seiner James-Bond-Satire sorgte der Komiker für viele Lacher – auch durch sein lustiges Aussehen. Die braunen Haare hat er nun abgelegt.

Neuer Look

Über ein Jahr lang war es still um den Hollywood-Star. Jetzt meldet er sich zurück. Am Samstag fand die 49. AFI Life Achievement Award Gala statt. Am roten Teppich und im Zuge der Verleihung zeigte sich der 60-Jährige wie nie zuvor.

© getty ×

Mike Myers in neuem Look.

Mike Myers sah man bereits in verschiedenen Versionen, spielte er in einigen seiner Filme sogar mehrere Rollen in diversen Aufmachungen auf einmal.

Am Wochenende zeigte er sich mit einem grauen "Buzzcut". Statt seinen üblichen dunklen Schopf steht er jetzt zu seinem weißen Haar.

Was treibt Mike Myers heute?

Zuletzt spielte der Schauspieler 2022 im Film "Amsterdam" und der Netflix-Serie "The Pentaverate". Laut Gerüchten soll er aktuell an einer Fortsetzung von "Austin Powers" arbeiten, diese wurden bisher aber noch nicht bestätigt.