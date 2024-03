So spottet das Netz über "die Passion" auf RTL

Das RTL-Live-Musik-Event sorgte für viel Wirbel in den sozialen Netzwerken.

Was anfänglich wie ein surrealer Fiebertraum klingt, war für RTL gestern Abend bitterer Ernst. Die Passionsgeschichte (laut RTL die größte Geschichte aller Zeiten) als Live-Musik-Event mit dutzenden RTL-Stars - Fremdscham vorprogrammiert. Denn in der modernen RTL-Fassung der Ostergeschichte gibt Jesus plötzlich Interviews, seine Jünger fuhren mit dem E-Scooter herbei und die blinde Jenny Elvers mimte in einem kurzen Gastauftritt eine blinde Bettlerin.

Zuseher begeistert bis fassungslos

Kein Wunder also, dass das mehr als zweistündige Spektakel vor allem die bissige Social-Media-Community auf den Plan rief, die das Netz mit tausenden Kommentaren fluteten. Vor allem die Gastauftritte diverser deutschen Stars wie Rainer Calmund, Jenny Elvers, Richter Alexander Hold usw. sorgten für ordentliches Gespött.

Hier nochmal die besten und unangenehmsten Gastauftritte zum Fremdschämen. #DiePassion pic.twitter.com/haXr3eX3Kz — Herr Schlotzke (@schlotzkepower) March 28, 2024

Die lustigsten Kommentare

Liebe es, dass RTL das alles auf "ernst" aufmacht, aber es unserer Trash-Highligth ist

Jesus hat kaum zu Ende gesungen und Frauke Ludowig betritt direkt die Bühne???????????? Halleluja…wer ist für die Dramaturgie verantwortlich???????‍♂️#DiePassion

Nach der Kreuzigung damals hat Frauke Ludowig übrigens auch erstmal alle Beteiligten interviewt. #DiePassion pic.twitter.com/CBBNMaBUGb — Benny Illinger (@IamIllgner) March 27, 2024

„Diese Show hat das Potential, die Menschen wieder zusammenzubringen.“

Stimmt, Trash TV Twitter ist wieder vereint. #DiePassion — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) March 27, 2024

Österreicher hatten es besonders schwer

Lief die Passion zwar auf dem deutschen Privatsender RTL und fand Live in Kassel statt, so gab es auch für uns Österreicher schwere Minuten dieses Events. Als Jimi Blue Ochsenknecht als Judas zum Duett mit Jesus ansetzte, trauten viele Landsleute ihren Ohren nicht, verhundste man bei dieser Nummer doch gar einen Song unserer Pop-Legende Falco

Judas war nicht nur böse, er war auch ein schlechter Rapper ???? #diepassion #PASSION pic.twitter.com/SRgdDZxS3p — Die Mediatheke (@die_mediatheke) March 27, 2024

Trotz Spott - traumhafte Quoten

Spott hin oder her, RTL wird dennoch froh sein, sich abermals an die Ostergeschichte rangetraut zu haben, verschaffte sie dem Sender doch gar Traumhafte Quoten. So verlautbarte der Sender heute Vormittag: Was für ein Abend! Das Musik-Live-Event „Die Passion“ begeisterte 2,23 Mio. Zuschauer:innen (ab 3 Jahre). In der Zielgruppe 14-59 Jahre erzielte die Live-Show starke 12,6 % MA. In der jungen Zielgruppe (14-49 J.) lag der MA bei ebenfalls starken 12,4 % #DiePassion.