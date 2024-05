Sohn von Pop-Ikone Sting jetzt bei "The Police"

Ein halbes Jahrhundert nachdem Sting mit The Police eine der populärsten Rock-Bands Großbritanniens gründete, ist sein Sohn nun Mitglied der "echten" Polizei.

Der 28-jährige Strafrecht-Absolvent Giacomo Sumner brachte zur Abschlussfeier seiner Ausbildung in London einen echten Promi mit: seinen Vater Sting. Die Pop-Ikone verfolgte voll Stolz die Feierlichkeiten und gratulierte seinem Sohn im Anschluss.

"Lebenstraum" erfüllt

Mit dem Schritt zur Metropolitan Police erfüllte sich Giacomo Sumner einen "Lebenstraum". Bereits im Alter von 13 Jahren wollte der Sting-Sprössling unbedingt Polizist werden. Jedoch nicht als "Mitglied" in der Band seines Vaters, sondern um für Recht und Ordnung in seinem Land zu sorgen.

42.000 Euro Jahresgehalt

Finanziell reicht das Polizei-Salär allerdings bei weitem nicht an die "Police"-Einnahmen heran, die Sting und Co. einstrichen. Umgerechnet 42.000 Euro soll Giacomo Sumner jährlich im Dienst des Staates verdienen. Sting hingegen häufte, nachdem er sich in den 80er Jahren selbstständig gemacht hatte, circa 350 Mio. Euro an Gagen ein.