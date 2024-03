Statue von Lakers-Legende Kobe Bryant übersät von Tippfehlern

Tippfehler im gravierten Text trüben Enthüllung der Kobe Bryant Statue vor der Crypto.com Arena.

Die kürzlich erfolgte Enthüllung der Kobe Bryant Statue vor der Crypto.com Arena wird durch typografische Fehler auf der Boxscore des Sockels überschattet. Die Hommage an die verstorbene Lakers-Legende, die am 8. Februar stattfand, gerät aus einem unerfreulichen Grund in die Schlagzeilen.

The Kobe Bryant statue pic.twitter.com/jhZz5d9Ef2 — Jovan Buha (@jovanbuha) February 9, 2024

Tippfehler trüben monumentalen Moment

Die Offenbarung der vier Tippfehler auf der Boxscore des Sockels, die das Team am Montag gegenüber The Athletic bestätigte, hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst. Dazu gehören die Falschschreibung des Namens des ehemaligen Lakers-Guards Von Wafer als "Vom Wafer", die fehlerhafte Schreibweise des Namens des ehemaligen Raptors-Guards José Calderón als "Jose Calderson" und die doppelte falsche Schreibweise des Wortes "decision" in "Coach's Decision" als "decicion".

Sofortige Maßnahmen versprochen

Die Team-Sprecherin versicherte gegenüber der Zeitung "The Athletic", dass die notwendigen Korrekturmaßnahmen bereits in Arbeit sind. Obwohl dem Team die Fehler seit einigen Wochen bekannt sind, wird versichert, dass an einer raschen Behebung gearbeitet wird.

Zusammenarbeit mit Künstlerpaar

Die Statue stammt von dem in Illinois ansässigen Künstlerpaar Omri Amrany und Julie Rotblatt-Amrany, die alle Statuen vor dem Crypto.com Arena entworfen und geschaffen haben. Vanessa Bryant, die Witwe von Kobe, und die Lakers-Organisation waren ebenfalls an der Gestaltung beteiligt. Bemühungen, von Amrany und Rotblatt-Amrany eine Stellungnahme zu erhalten, waren bisher nicht erfolgreich.

Ein Karrierehighlight eingefangen

Die Pose der Statue verewigt Kobes historisches 81-Punkte-Spiel gegen die Toronto Raptors am 22. Januar 2006, mit seinem rechten Arm in die Luft gestreckt und dem Zeigefinger, der auf die Fans zeigt. Umgeben von fünf Meisterschaftspokalen, die für die fünf Titel in Kobes Karriere stehen, zeigt der Sockel die Boxscore aus dem denkwürdigen Spiel.

Vision von Vanessa Bryant

Vanessa Bryant plant laut eigenen Aussagen, dass drei Kobe-Statuen vor der Crypto.com Arena stehen werden: eine mit der Nummer 8, eine mit der Nummer 24 und eine mit seiner Tochter Gianna.

Siebte Lakers-Legendenstatue

Kobe gesellt sich zu den angesehenen Ikonen der Lakers in der Star Plaza, darunter Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O’Neal und Jerry West, die mit Statuen geehrt wurden, die ihr bleibendes Vermächtnis feiern.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) machte der deutsche Basketballjournalist André Voigt am Sonntag auf die Tippfehler aufmerksam, was eine breitere Öffentlichkeit auf das Problem aufmerksam machte. Während ein genauer Zeitplan für die Korrekturen nicht bekannt gegeben wurde, bleibt die Lakers-Organisation entschlossen, die Genauigkeit und Integrität dieser Hommage an ihre geliebte Legende sicherzustellen.