× „Super Trouper“: 3. Hochzeit für Björn von ABBA!

Die letzte ABBA-CD „Voyage“ brachte für Björn Ulvaeus das große Liebesglück: 2021 lernte er deshalb seine Christina kennen. Jetzt führte er sie vor den Traualtar.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Und wenn es nach ABBA-Star Björn Ulvaeus (79) geht, dann soll es jetzt auch so bleiben. Am Samstag führte er in Kopenhagen seine Freundin Christina Sas vor den Traualtar. Das teilte er mit einer Fotoserie auf Instagram mit: Sie trägt ein mintgrünes Kleid, er einen dunkelgrauen Anzug. Die geheime Zeremonie wurde von Sandi Toksvig, bekannt aus der britischen TV-Serie "The Great British Bake Off", abgehalten.





Dazu verriet Björn, dass er seine Christina im Jahr 2021 in Nürnberg kennengelernt habe, bei der Veröffentlichung des Abba-Albums „Voyage“. Im Frühjahr 2022 hätten die beiden angefangen zu daten. Nur ein Monat zuvor war Björns zweite Ehe mit Lena Källersjö nach 40 Jahre gescheitert. Sie hielt länger als die erste: Von 1971 bis 1980 war Björn ja mit ABBA-Kollegin Agnetha Fältskog verheiratet.