Sylvie Meis als griechische Göttin

"Für mich wird wirklich ein Traum wahr", sagt Sylvie Meis. Die Moderatorin besuchte die Proben zum neuen Musical "Hercules" und durfte sich in eine griechische Göttin verwandeln.

Die 45-jährige Moderatorin blickte hinter die Kulissen des neuen Disney-Musicals "Hercules", das am 24. März 2024 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg Weltpremiere feiert. Sylvie Meis surfte sich passend zur Show in eine griechische Göttin verwandeln. "Für mich wird wirklich ein Traum wahr!", sagt die Moderatorin, die den Blick hinter die Kulissen genoss und mit den Darstellern und Maskenbildnern sprach.

Ob sie jetzt ein Musical-Star wird? "Wenn ich singen könnte, dann ja. Aber da ich das nicht kann, wäre ich keine Bereicherung für den Cast oder eine Musical-Show als Mitwirkende. Ich bin ein absoluter Modefan. Dass ich selbst in eine göttliche Robe schlüpfen darf, ist für mich ein wunderbares Erlebnis", sagt Sylvie Meis gegenüber "RTL".

Für das "Hercules"-Musical erweckt ein 38-köpfiger Cast die Reise von Hercules auf der Bühne zum Leben. Die insgesamt 266 opulenten Kostüme und unzähligen Accessoires des Musicals lassen die Darstellerinnen und Darsteller komplett eins mit den Figuren aus der griechischen Götterwelt werden.