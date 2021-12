Florian Silbereisen-Show wegen Corona abgesagt

Wie die Macher von "Schlagerchampions 2022 – Das große Fest der Besten" nun mitteilten, wird die große TV-Show von Florian Silbereisen nicht wie geplant am 15. Jänner stattfinden.

Aufgrund der rasenden Ausbreitung der Omikron-Variante wird Florian Silbereisens große TV-Show, bei der er die Schlager-Stars des Jahres präsentiert und auszeichnet, nicht wie geplant am 15. Jänner stattfinden können, so die Veranstalter gegenüber "DWDL.de".

"Alle Expertinnen und Experten warnen für den Januar des kommenden Jahres vor einer fünften Corona-Welle und neuen Höchstständen bei den Infektionszahlen. Sie raten dringend dazu, Kontakte und Mobilität in den nächsten Wochen drastisch zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht verantwortbar, diese große Showproduktion, an der viele Menschen beteiligt sind, durchzuführen", heißt es von Seiten des MDR." Man habe die "Schlagerchampions 2022" "schweren Herzens" absagen müssen, heißt es weiter. "Mit Blick auf die Gesundheit aller an dieser Produktion Beteiligten und mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, halten wir die Absage dieser Großproduktion für die einzig richtige Entscheidung."

Es wird zwar Ersatz geben – leider aber nur in abgespeckter Form. Unter dem Titel "Schlagerstart.2022 - Silbereisen legt los" sei für 20:15 Uhr bereits eine Ersatzshow für den ORF in Planung