''Tatort'' feiert heute 50. Geburtstag

Seit 1970 sorgt die Krimi-Reihe am Sonntagabend für Top-Quoten.

Bereits mehr als 1.100 Krimis flimmerten über die TV-Schirme, seit im November 1970 der erste Tatort im WDR gezeigt wurde. In den vergangenen 50 Jahren ermittelten über 100 TV-Komissare und bescherten der Krimi-Reihe Kult-Status. Das ist im vor allem einem zu verdanken. Götz George spielte in 29 Folgen zwischen 1981 und 1991 den abgehalfterten Kommissar Horst Schimanski und machte diesen zur Kult-Figur.

Austro-Ermittler sehr beliebt

Das heimische Ermittler-Duo Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) liegt im Ranking der beliebtesten TV-Kommissare auf Platz 4. Am besten schneiden dabei die Münster-­Tatort-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers.

Zum 50. Geburtstag zeigt ORF 2 heute den Jubiläums-Tatort als Doppelfolge mit den Ermittler-Teams aus Dortmund und München. Dabei geht es um die Machenschaften der italienischen Mafia in einer kleinen Pizzeria in Dortmund. Teil 2 läuft am 6. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2.