Kultserie 'Die Simpsons' läuft erfolgreich seit über 30 Jahren. Trotzdem wird über das Ende spekuliert.

Derzeit läuft die Kult-Serie " Die Simpsons " noch bzw. wieder sehr erfolgreich im TV. Seit über 30 Jahren erfreut die gelbe Familie um den etwas trotteligen und doch herzigen Homer und seiner Sippe die Zuseher. Zahlreiche Gast-Auftritte prominenter Menschen, sowie ein Gespür der Mache für Zeitgeist tragen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei.

Simpsons-Autor verrät: So wird Serie enden

Kein Ende in Sicht - oder vielleicht doch? Der Showrunner und Autor der Simpsons , Al Jean, hat nun in einem Gespräch mit RadioTimes.com Einblick gewährt, wie ein mögliches Ende aussehen könnte. Der 60-Jährige hat eine besondere Vorstellung dazu: "Meine Idee wäre, dass die Familie in der letzten Folge wieder auf die Weihnachtsfeier der allerersten Episode geht. Dann wäre die ganze Serie ein unendlicher Kreislauf."

Nach Tief wieder Hoch

Zwar soll es nicht so schnell zum Ende der Serie kommen, doch der Autor lässt durchblicken, dass es nicht immer so leicht war, mit den Simpsons weiterzumachen. Bereits die 33. Staffel läuft derzeit - wieder sehr erfolgreich. "Es läuft zur Zeit so gut, dass erst mal sicherlich niemand auf die Idee kommen wird, vorzuschlagen, die Serie zu beenden."