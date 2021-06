Marcos Valenzuela ist seit 2002 Designer der Bekleidungsmarke Tiberius. Mit seinen Kollektionen zeigt er, dass Mode in Österreich mehr ist als nur die Herstellung von Kleidungsstücken.

Nach seinem Bachelor-Abschluss zum Thema Braut studierte Valenzuela 1999 Opern Gesang und Tanz am Konservatorium der Stadt Wien. Seit seiner Einführung in die Welt der österreichischen Mode ist Valenzuela Fashion nicht nur auf den Laufstegen und in den Fashion Editorials des Landes präsent, sondern auch zB bei der Eröffnung des Wiener Opernballs und der Eröffnung des Life Balls. Neben der Herstellung der Kleider für die Oper "Das Wunder von Heliane" an der Volksoper im Jahr 2019 wurden einige Stücke von Valenzuela Teil des Modearchivs des Wiener Museums. Seit 2017 agiert Marcos Valenzuela als Integrationsbotschafter.

Tiberius Braut Kollektion

Das neueste Projekt von Marcos Valenzuela: "#wirsindzusammen"

Die Initiative #wirsindzusammen wurde von Marcos Valenzuela ins Leben gerufen, um Kreative in Österreich zu vereinen und Projekte unter Kreativen zu entwickeln. Diese Projekte sollen zu einer raschen Entwicklung beitragen, um schneller aus der durch die Pandemie verursachten Krise herauszukommen. Darüber hinaus soll die Initiative die Regierung einladen, das enorme Potenzial zu erkennen, das Kreative in der Modewelt in Österreich dem Land bieten können. Im Laufe des Jahres seit ihrer Gründung hat sich die Initiative mehr auf Projekte im Zusammenhang mit der Modewelt in Österreich konzentriert.