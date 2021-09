Jung und engagiert: Florian Schlederer setzt sich mit ganzem Herzen gegen die Klimakrise ein. In seinem Buch "Ändert sich nichts, ändert sich alles" beleuchtet er die Rolle der Politik und Wirtschaft im Kampf gegen die Krise.

Dass wir etwas gegen die Klimakrise tun müssen, ist uns allen klar. Doch wie genau gilt es jetzt zu handeln, wer muss Verantwortung übernehmen? Florian Schlederer klärt uns auf, über die Verantwortung jedes Einzelnen, sowie der Politik und präsentiert verschiedene Ideen, wie die schwersten Konsequenzen abwendbar sind.

Florian Schlederer

Florian Schlederer ist Autor und Klimaaktivist. Studiert in Wien, Oxford und Tokio setzt Schlederer sich heute mit vollem Einsatz gegen die Klimakrise ein. Seit 2018 engagiert er sich bei „Fridays for Future“, war Mitgestalter des Klimavolksbegehrens und gründete die internationale Initiative „Museums for Future“.

Im Juli dieses Jahres veröffentlichte Florian Schlederer gemeinsam mit Katharina Rogenhofer sein erstes Buch „Ändert sich nichts, ändert sich alles“, in dem er die Klimakrise und ihre Zusammenhänge thematisiert. Er erklärt die Wechselbeziehungen zwischen Ökologie, Wirtschaft und Politik und macht deutlich, warum wir jetzt handeln müssen. Sein Buch soll jeden Leser und jede Leserin wachrütteln und verständlich machen, wie ernst die Lage ist - und das schaffen Schlederer und Rogenhofer. In verständlichen Worten wird die Klimakrise erklärt und ein "Green New Deal" formuliert, der uns den Ausweg aus der Krise zeigen soll.

© Hanser- Literaturverlag

In der Tamara Fellner Show spricht Florian Schlederer über sein Buch und die Dringlichkeit zu handeln. Mit ihm in der Show diskutiert Michael Staudinger, ehemaliger Direktor der ZAMG.