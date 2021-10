Von klein auf in der Armutsfalle

Mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche in Österreich leben in Armut.

Die Corona-Pandemie hat die Situation für Kinder in Armutsgefährdung und Armut noch verschärft.

Im Vergleich zur Zeit vor Corona sind noch rund 50.000 Kinder dazugekommen.

Unterstützung durch das Österreichische Rote Kreuz



Wenn der Kühlschrank vor Leere gähnt, die Fernwärme bei Minusgraden die Heizung abdreht, weil das Konto schon wieder nicht gedeckt war und die Verzweiflung die Überhand gewinnt, hilft das Rote Kreuz.

Zukunft durch Bildung – Lernbegleitung für Kinder



In Österreich besteht ein starker Zusammenhang zwischen Herkunft und Schulerfolg, Chancengleichheit auf dem Bildungsweg ist also leider eine Utopie. Fast ein Drittel der Schulkinder in Österreich ist auf eine zusätzliche Förderung angewiesen, diese können sich aber viele Familien nicht leisten. Mit den Lernunterstützungsprogrammen des Roten Kreuz haben diese Kinder eine Chance auf einen Pflichtschulabschluss.

Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt Kinder und Jugendliche beim Lernen. Pädagog:innen und freiwillige Helfer:innen begleiten Kinder und Jugendliche in Kleingruppen und leisten einen wichtigen Beitrag, dass Kinder den Pflichtschulabschluss schaffen und damit bessere Chancen im Leben haben.

Was ist ein Lernhaus?



Schüler:innen, die aus unterschiedlichen Gründen zu Hause unzureichend Unterstützung beim Lernen erhalten und daher dem Unterrichtsverlauf nicht folgen können, wird qualifizierte Lernunterstützung angeboten. So sollen Wissenslücken geschlossen und ein positiver Schulabschluss ermöglicht werden. Die Umsetzung erfolgt durch hauptberufliche Pädagog:innen mit Unterstützung von ehrenamtlichen Lernpat:innen.

Den humanitären Grundsätzen des Roten Kreuzes entsprechend soll das Angebot vor allem von Kindern aus sozial benachteiligten Familien wahrgenommen werden können.

Das Lernhaus unterstützt Kinder im Pflichtschulbereich, die Probleme damit haben, die schulischen Anforderungen zu bewältigen. Die Auswahl der Kinder erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Schulen. Das Lernhaus steht nicht in Konkurrenz zur Nachmittagsbetreuung in den Schulen, sondern stellt eine kostenlose Lernunterstützung für Kinder dar, die eine Förderung brauchen.

Team Österreich Tafel

Wenn das Geld nicht mehr für ein Jausenbrot reicht können Familien in ganz Österreich an 121 Ausgabestellen Lebensmittel bei der Team Österreich Tafel abholen. Jeden Samstag verteilen ehrenamtliche Helfer:innen des Team Österreich einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel an Menschen in Not. Rund 19.000 Haushalte nutzen aktuell diese Hilfe. Auch hier zeigt Covid gravierende Auswirkungen: An manchen Standorten der Team Österreich Tafeln gibt es nun 10 bis 20 Prozent mehr Neukund:innen. Alleinerziehende Frauen und pensionierte Menschen sind besonders betroffen und zählen zu den Hauptbezieher:innen.

Individuelle Spontanhilfe

Die individuelle Spontanhilfe unterstützt in akuten Notsituationen. Am stärksten armutsgefährdet sind Kinder, deren Familie oder alleinerziehender Elternteil in Österreich nicht über ein Netzwerk von Verwandten verfügen. Wir unterstützen durch rasche und individuelle Beratung in akuten Notsituationen, Information über gesetzliche Ansprüche und Vernetzung mit anderen Betreuungseinrichtungen.

Das Rote Kreuz gibt Unterstützung für eine Zukunft durch Bildung. Und hilft, wo Hilfe benötigt wird.

Aus Liebe zum Menschen.

Mehr Informationen über das Österreichische Rote Kreuz finden Sie hier.