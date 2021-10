In den Handelsketten bestehen erpresserische Zustände – dieser Meinung sind die heutigen Gäste der Tamara Fellner Show.

Ernst Wagendristel, Patrick Eber und Josef Wiesinger sprechen über die Zustände, mit denen sie sich als Landwirte in den Handelsketten konfrontiert sehen.

Ernst Wagendristel

Ernst Wagendristel ist Landesvorsitzender der SPÖ Bauern in Niederösterreich.

Während der Corona- Pandemie setzte sich Wagendristel vermehrt für Corona- Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschat ein. Landwirte seien durch die Pandemie mit einer Vielzahl ungünstiger Auswirkungen der Krise belastet, weshalb es zusätzlicher Hilfsmaßnahmen bedarf. Die Corona- Hilfen will er nutzen, um Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen Bereich zu schaffen.

© oe24 ×

Patrick Eber

Patrick Eber ist Bezirksgeschäftsführer der SPÖ in Niederösterreich und seit knapp einem Jahr Landessekretär der SPÖ- Bauern. Mit seiner zweiten Position will er die Interessen der Bauern innerhalb der Partei vertreten und die landwirtschaftlichen Kompetenzen der SPÖ stärken. Das langfristige Ziel ist es, die SPÖ in den Bauernkammern wieder durch mehr Mandate zu vertreten.

© SPÖ Niederösterreich ×

Josef Wiesinger

Josef Wiesinger ist Landtagsabgeordneter der SPÖ in Niederösterreich. Nach seiner KFZ- Lehre und einer Ausbildung zum Universal- Lockführer bekleidete er verschiedene politische Ämter, unter anderem im Gemeinderat in Weitersfeld und als Mitglied des Landwirtschaft- Ausschusses. Im Juni dieses Jahres erhielt Wiesinger das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich für seine Leistungen als Bürgermeister der Ortschaft Dimbach.

© oe24 ×

In der Tamara- Fellner Show sprechen die Gäste Ernst Wagendristel, Patrick Eber und Josef Wiesinger über die Zustände in den Handelsketten, die harten Bedingungen für Landwirte und die Rolle, die die Politik dabei spielt.