Ticktet-Wahn: bis zu 4.000 Euro für Swift in Wien

POP-SKANDAL. Alle drei Konzerte im Happel Stadion ausverkauft. Der Schwarzmarkt blüht.

Größter Ticket-Hype und jetzt die totale Abzocke am Schwarzmarkt: Neuer Wirbel um Taylor Swift n Wien.

Wucher Preis

Stehplatz 422 Euro (statt 99), Sitzplatz auf der Gegentribüne D um 2.950 Euro und –als absoluter Gipfel der Frechheit – zwei Karten nahe der Mittelauflage um je 3.918 Euro. Also das 26-fache (!) des regulären Preis. Irrer Schwarzmarkt für Taylor Swift in Wien auf der als unseriös eigestuften Ticketbörse Viagogo. Selbst die überteuerten VIP-Tickets um bis zu 808 Euro klingen dann noch Okkasion!

Nachdem am Dienstag alle 170.000 Tickest für ihre drei, zwischen 8 und 10. August 204 gezündeten, Konzerte im Happel-Stadion innerhalb von nur 3 Stunden vergeben waren, werden jetzt verzweifelte Fans schamlos abgezockt: Alleine auf Viagogo poppten am Nachmittag noch rund 700 Karten auf. Teilweise zu absurden Phantasie-Preisen.

Weiterverkauf unterbunden

Eigentlich sind alle Swift-Tickets personalisiert. Eben um den Weiterverkauf zu überhöhten unterbinden: Bei m Stadion wird im August 2024 aber nur der Ausweis vom Ticket-Käufer kontrolliert. Jedoch nicht wem er weitere Karten gegeben hat. Und schon gar nicht zu welchen Preisen,. Das lässt jetzt den Schwarzmarkt blühen:

Noch schlimmer war es in den USA. Da wurden Taylor Swift Tickets sogar um bis zu 45.000 Dollar verkauft.