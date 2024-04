Til Schweiger schießt gegen Pocher & Böhmermann

Til Schweiger erholt sich gerade auf Mallorca von seiner Sepsis. Dennoch nahm er sich Zeit für ein Interview mit der "Zeit" und teilte dort gegen prominiente Kollegen aus.

Jahn Böhmermann und Oliver Pocher gehören zu den polarisierendsten Persönlichkeiten der deutschen Medienwelt. Seit vielen Jahren schon teilen sie im Fernsehen ordentlich aus. Einer, der gar nicht mit den beiden Entertainern kann, ist Til Schweiger. Im großen "Zeit"-Interview erklärt er, warum das so ist.

"Das größte Brechmittel"

Schweiger ist laut Eigenaussage ein Mensch, der gut über sich selbst lachen kann. Das stehe im klaren "Gegensatz zu Leuten wie Jan Böhmermann oder Oliver Pocher, die verachte ich, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen", so Schweiger. Und er geht noch weiter: "Böhmermann ist für mich das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft!" Greift man nämlich einen der beiden an, "ziehen sie eine Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke. Bäh!". Zumindest in diesem Leben dürften hier wohl kaum noch echte Freundschaften entstehen.