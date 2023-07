Der Wiener Künstler, Fotograf und Musiker Mahir Jahmal ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Zahlreiche Wegbegleiter, Freunde, Familie und Bekannte nehmen in den sozialen Medien Abschied.

Die ganze Wiener Künstler-Szene trauert um den allseits beliebten und respektierten Fotografen und Musiker Mahir Jahmal, der mit nur 36 Jahren viel zu früh gestorben ist. Jahmal starb am Freitag an einem Herzinfarkt. Sein Ableben wurde erst gestern via Social Media bekannt. Ein Künstlerkollege sagt, dass der 36-Jährige an einem Corona-Impfschaden gelitten haben soll.

Freunde, Familie und Bekannte nehmen Abschied

Zahlreiche Wegbegleiter, Freunde, Familie und Bekannte nehmen in den sozialen Medien Abschied vom allseits beliebten und respektierten Mahir Jahmal. Unter den Trauernden sind unter anderem auch Szene-Wirt Martin Ho und die Künstler Stefan Kokovic und Ali Zare. In der Wiener Künstler-Szene herrscht Fassungslosigkeit über den frühen Tod Jahmals.

Am Sonntag um 14 Uhr wurde eine Gedenkfeier bei Dampha Kitchen am Copa Beach organisiert. Alle, die ihn geliebt haben, treffen sich dort um gemeinsam zu trauern, wie ein Künstlerkollege gegenüber oe24 sagt.

© Instagram/@m__ho___

© Instagram/@alizare.art

Mahir Jahmal war ein "sehr smarter, lustiger und charismatischer Mensch", so der Künstlerkollege weiter. "Es gab niemanden, der ihn nicht mochte."

Der Wiener mit sudanesischen Wurzeln war "immer gut gelaunt" und hatte einen gesunden Lebensstil – "er trank nie im Leben Alkohol, nahm nie Drogen und ernährte sich gesund", so der Bekannte Jahmals. "Alle sind fix und fertig", schildert der Künstlerkollege die Trauer in der Szene.

Freunde Mahir Jahmals haben ein Fundraising ins Leben gerufen, um die Familie bei den Beeredigungskosten zu unterstützen.