Am Mittwoch Abend hat der TV-Star Julia Jasmin Rühle (33) einen Autounfall nur knapp überlebt.

Gegen 21 Uhr war die Influencerin mit ihrem Porsche 718 auf der A11 im Landkreis Barnim unterwegs. In Richtung Prenzlau verlor sie in einer Rechtskurve nach links ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Nachdem der Wagen sich mehrfach überschlug, blieb er völlig zerstört auf der Fahrbahn liegen. Zudem verlor der Sportwagen bei dem Unfall 3 Reifen. Diese wurden 300 Meter entfernt vom Unfallort gefunden. Anders als bisher berichtet, wurde Jasmin Rühle (33) nicht im Wrack eingeklemmt, sondern während dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Polytrauma. Bei einem Polytrauma entstehen gleichzeitige Verletzungen an mehreren Körperregionen der Organsysteme.

Außer Lebensgefahr

Laut Medienberichten ist die Influencerin außer Lebensgefahr und war sogar zeitweise ansprechbar. Jasmin Rühle befindet sich derzeit im Krankhaus und wird von medizinischen Fachpersonal betreut. In Berlin Tag und Nacht spielte Rühle von 2012 bis 2014 die Rolle der "JJ". Vor kurzem kehrte sie zu "Berlin Tag und Nacht" zurück, blieb aber nur für wenige Eposiden, bevor sie die Reality-TV-Soap wieder verließ. Zudem war sie 2015 Kandidatin bei "Promi Big Brother". Danach wurde sie zum Gesicht der Erotikmesse "Venus".