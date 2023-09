Trauer um Smash Mouth-Sänger: Steve Harwell ist tot

Die Rockband Smash Mouth trauert um ihren Frontman Steve Harwell.

Der Sänger von Smash Mouth ("All Star", "I'm a Believer") Steve Harwell ist gestorben, berichtet das Promi-Portal "TMZ" und andere US-Medien. Harwell wurde nur 56 Jahre alt.

Harwell war eines der Gründungsmitglieder der 1994 formierten Band. Er starb am Montag in seinem Haus in Boise, Idaho aufgrund von Leberversagen, berichtet "TMZ" mit Verweis auf Harwells Manager. Der Frontman sei im Kreise seiner Familie und Freunde friedlich gestorben, hieß es.

Leberversagen nach Alkoholmissbrauch

Bereits seit dem vergangenen Wochenende war Harwell in Palliativbehandlung, ihm wurden nur mehr wenige Tage zum Leben prognostiziert. Sein früher Tod soll auch mit seinem ungesunden Lebenswandel zusammenhängen – unter anderem betrieb Harwell jahrelang schweren Alkoholkonsum.

Mehrere Hits mit Smash Mouth

Harwells Band Smash Mouth wurde in den späten 1990ern und frühen 2000ern mit ihrem Album "Astro Lounge" berühmt, das mit dem Song "All Star" einen Hit landete.

Smash Mouth war darüber hinaus auch in die "Shrek"-Filme involviert und erreichte mit dem Cover von "I'm a Believer" von The Monkees ein neues Level an Ruhm.