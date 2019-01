Bachelor: Kommt es heute zum ersten Kuss?

Folge drei im Rosenkrieg um den Bachelor. In der Episode vom 16.1. geht es richtig rund. Die einen Ladys fahren so richtig ihre Krallen aus, die anderen schmeißen sich an den begehrten Junggesellen mit allen Mitteln ran... Kommt es zum ersten Kuss, oder vielleicht doch noch nicht? Schließlich kommt auch noch eine Neue ins Spiel!

Einzeldate

Eine Chance auf ihren ersten Kuss bekommt Kandidatin Eva - sie wird von Andrej zum begehrten Einzeldate eingeladen. Den Tag verbringen die zwei in einem Wellnesstempel, der nur für sie reserviert ist. Bei Massagen und Gesichtsmasken lassen es sich die beiden gut gehen. Als Eva die Hüllen fallen lässt, gefällt Andrej sichtlich, was er sieht, und verrät: "Ich mag es, wenn eine Frau Kurven hat." Im Pool kommen sich die beiden schließlich erstmals näher!

© MG RTL D

Überraschung...

Den Abend lassen Andrej und Eva aneinander gekuschelt auf Terrasse ausklingen. Romantischer könnte es kaum sein - würde nicht plötzlich eine blonde Überraschung dazwischenfunken. Sina (28) stellt sich als die Neue vor, die ab sofort ebenfalls um das Herz des Bachelors kämpfen will. Für Andrej ein unpassender Moment: "Das Timing ist nicht so günstig gerade" eröffnet er ihr. Ist die Reise für Sina damit schon wieder vorbei, ehe sie richtig begann?

Diashow Bachelor: So heiß sind die neuen Kandidatinnen © MG RTL D Cecilia



Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW und auf RTL jeden Mittwoch um 20:15