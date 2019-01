Bachelor: Sexy Skandal und Rosenabfuhr

Fast glaubte man beim Zusehen der zweiten Folge des Kuppel-Formats "Bachelor" schon daran, dass es dieses Male eine ruhige, gesittete Staffel werden könnte. Denn der Auftakt war vielversprechend. Andrej verbrachte ein wundervolles Date inklusive Helikopterflug und romantischem Strandspaziergang mit der herzigen Yoga-Lehrerin Jennifer.

Lästerei

Doch beim Gruppendate danach ging es schon richtig los mit dem Lästern. Isabell, die Kickboxerin mit Playboy-Erfahrung, stellte fest, dass der Bachelor nicht ganz ihr Typ sei, und tat das lautstark kund. Er sei ihr ein bisschen zu schmal und äußerlich "gar nicht mein Typ".

Sexy Skandal

Richtig heftig wurde es dann in der Nacht der Rosen. Beim lockeren Tanzen schmiegte sich Kandidatin Stefanie, eine der bisherigen Favoritinnen und jene, die nach dem gemeinsamen Date gleich eine Rose bekam, sexy an Andrej. Der körperbetone Tanz schien ihm zu gefallen, jedoch der vorlauten Isabell nicht. Diese überraschte allerdings auch mit einer Einlage: Sie twerkte in ihrem seidigen Raubkatzenprint-Dress, hielt dabei ihren wackelnden Popo gezielt in die Kameras. Beim Gespräch mit Andrej mokierte aber gerade sie sich just über Stefanie und meinte: "Ich dachte, das hier heißt 'Bachelor sucht Frau' und nicht 'Bachelor sucht Bauer'." Ein Kommentar, den Andrej so nicht stehen lassen wollte, und zurückschoss: "Hast du nicht getwerkt?" Isabell sah in ihrer Aktion allerdings nichts Verwerfliches, das sei immerhin eine Sportart in Amerika.

Rose wurde abgelehnt

Nach diesem Gespräch ging man als Zuseher davon aus, dass Isabel keine Rosen angeboten bekommt. Doch Andrej entschied anders. Jedoch nahm die Kickboxerin die Blume nicht an. Der Bachelor blieb etwas angesäuert zurück.

Die Ausgeschiedenen im Gespräch

