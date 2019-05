Die Teenies sind in die Jahre gekommen: Ein Trailer zur "Beverly Hills, 90210"-Neuauflage zeigt sieben Darsteller von damals, wie sie in den Tag starten. Shannen Doherty (spielte Brenda) macht im Garten Yoga, Jennie Garth (Kelly) föhnt sich die Haare. Dabei hören sie auf verschiedenste Weise die ersten Töne der berühmten Titelmelodie: durch die Geräusche eines Toasters, Weckers oder Hundes.

Die Serie aus den 1990er-Jahren um eine wohlhabende Teenie-Clique in Beverly Hills feiert ihr Comeback am 7. August auf dem US-Sender Fox. Mit dabei sind neben Doherty und Garth auch Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris., der den Mädchenschwarm Dylan McKay spielte, starb vor zwei Monaten nach einem Schlaganfall. Was den Fans im Internet auffällt: Jenny Garth dürfte sich einem starken Beauty-Tuning unterzogen haben. Ihre Nase wirkt anders, die Haut glatt. Viele erkannten die Blondine im Trailer kaum wieder.