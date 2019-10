Fans empört: Netflix setzt Kult-Serie ab

Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht fast im Wochentakt neue Serien. Gleichzeitig werden aber auch Formate eingestellt – oftmals schon nach wenigen Staffeln. Dieses Mal hat es dabei einen echten Fanliebling erwischt: BoJack Horseman.

Wie der Streamingdienst diese Woche mitteilte, wird die kommende 6. Staffel auch die letzte sein. Die finale Season wird in zwei Teilen veröffentlicht: Der erste Part kommt am 25. Oktober, der zweite dann am 31. Jänner.

Die Serie dreht sich um ein anthropomorphes Pferd, das in den 90er-Jahren ein gefeierter Sitcom-Star war. Sprechrollen übernahmen unter anderem Will Arnett, Aaron Paul oder Amy Sedaris.