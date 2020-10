Ob eure Favoriten das Rennen machen? Wir verraten euch den Sieger vom 'Sommerhaus der Stars'.

Spucken, sich besaufen, pöbeln, mobben: Unfassbar, was dieses Jahr in der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war. Fest steht: Trash-TV-Junkies kamen voll auf ihre Kosten. http://TVNOW.at

Das Sommerhaus - Die Zusammenfassung

Wir erinnern uns, dass zu Beginn Jenny und ihr "Bachelor" Andrej als beliebtestes und erfolgreichstes Paar gesehen wurden. Andrej bekam sogar Mitleidspunkte als Unternehmer Kubi, der Freund von Georgina Fleur, ihm ins Gesicht spuckte. Das Paar musste daraufhin das Sommerhaus verlassen. Doch schon bald wendete sich das Blatt. Denn: Tadaaa, Eva bezog ein Bett in der "Villa". Sehr pikant: Sie war hinter Jenny Nummer zwei beim Bachelor. Noch pikanter: Andrej und Eva haben während ihrer Bachelor-Zeit miteinander geschlafen. Für Jenny freilich kein Spaß; sie und Andrej begannen gegen Eva zu sticheln, sie zu mobben. Bei einem Spiel schließlich konnte Eva sich ihrer Widersacher entledigen und kicket Jenny und Andrej aus dem Camp. Seitdem sind der Bachelor und seine Holde auf den sonst so gut bespielten Instaprofilen verschwunden... der Rest ist Geschichte.

© TVNOW

Jenny und Andrej - sie haben nicht nur das Sommerhaus verloren, sondern viele Werbeverträge ...

Achtung, Spoiler! Dieses Paar gewinnt das Sommerhaus

Zum Schluss haben zwei die Nase vorn, die am Anfang ziemlich gepatzt haben (wir erinnern und wie betrunken Andreas war...). Laut der Bild sollen die Robens, Caro und Andreas, das Sommerhaus gewinnen und damit ach 50.000 Euro! Geld, dass die Auswanderer bestimmt dringend brauchen können... Platz zwei geht an Diana Herold und Michael. Bronze an Lisha und Lou.

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Wiedersehen im TV

Am 1. November ist es soweit und das Finale wird auf RTL ausgestrahlt. Worüber wir und noch mehr freuen? Das Wiedersehen mit allen Paaren danach... alle Informationen rund um die Uhr auf TVNOW.at