Archivaufnahmen: Stöckl zeigt blutjungen Wolf im TV

Barbara Stöckl zeigt in ihrer Sendung frühe Aufnahmen des ZiB-Stars

Diesen Donnerstag gibt es bei 'Stöckl' um 23:05 auf ORF2 ein ganz besonderes Schmankerl, denn Moderatorin und Namensgeberin der Sendung Barbara Stöckl hat anlässlich ihrer heutigen Gäste (Armin Wolf & Peter Filzmaier) im Archiv gewühlt und ist tatsächlich fündig geworden.

Wolf im Publikum statt auf der Bühne

So wird man heute Abend einen weiten Blick in die Vergangenheit wagen und Österreichs bekanntesten Journalisten in frühen Jugendjahren zu Gesicht bekommen.