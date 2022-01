Bachelor: Sex-Talk zum Staffelstart

Ganz schön heiß! Bachelor Dominik plauderte gleich in der ersten Folge diese Vorlieben aus!

Was für ein Staffelstart! Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor und kam in der ersten Folge ganz schön ins Schwitzen, was nicht nur den Temperaturen geschuldet war...

Staffelstart für Bachelor

Der 29-jährige Unternehmer zeigte sich ganz verzückt beim Anblick der vielen, hübschen Bachelor-Girls. In einer Villa in Mexiko findet die diesjährige Rosenübergabe statt, in der ersten Folge wurde dort bereits ausgiebig gefeiert.

Welche Dame bekommt eine Rose?

Bachelor: Sex-Talk

Doch es kamen auch einige Infos an den Tag, die Dominik so vielleicht noch gar nicht preisgeben wollte. Plötzlich drehte sich ein Interview mit Dominik um... Sex! Dieser meinte ganz überzeugt: "Manchmal gibt es Sex mit mehr Leidenschaft, manchmal mit weniger. Trotzdem kann man ganz gut sagen, ob es gut oder schlecht war. Auch das kann irgendwie gelernt werden mit verschiedenen Tricks." Huch, welche Tricks denn? Dominik: "Ich glaube, jede Frau hat einen Satisfyer." Keck fragt er die Regieassistentin, die ihn interviewt, ob sie auch einen habe? Die lacht und er redet weiter, dass es darum gehe: "Dass es zum Schluss ein Happy End gebe, hoffentlich auf beiden Seiten."

Emily und Claudia

Austro-Ladies noch mit dabei

Die Austro-Ladies Emily (Fitnesstrainerin) und Claudia (Ordinationsgehilfin) haben haben sich in der Auftaktfolge gut präsentiert, dürfen weiter auf Blumen und Einzeldates hoffen.

