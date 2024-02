"Biester": Neue "Vorstadtweiber" starten auf ORF

Ab Montag, 19.2. sind sie im linearen Tv zu sehen.

Zwei Schwestern aus reichem Haus, zwei beste Freundinnen aus bescheidenen Verhältnissen und zwei Realitäten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf ORF ON und in der TVthek-App finden sich Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess („Jeanny – Das 5. Mädchen“) bereits seit 1. Jänner zwischen Liebe, Lüge und Leichtsinn wieder.

Verwöhnte Töchter

Ab 19. Februar 2024 machen die titelgebenden „Biester“ in der jüngsten ORF-Produktion aus der Feder von Erfolgsautor Uli Brée auch um 20.15 Uhr am ORF-1-Serienmontag in Doppelfolgen Furore. Seine Träume leben oder von einem besseren Leben träumen: Die Welt der jeweils anderen kennen die „Biester“ nicht, oder nur vom gelegentlichen neidischen Blick aus der Ferne – allerdings nur in eine Richtung, versteht sich. Zumindest bis jetzt, denn ein Moment kann alles verändern! Das junge Line-up in den zehn 45-minütigen Folgen komplettieren u. a. Felix Oitzinger, Tamim Fattal, Golo Euler, Felix Kreutzer („Soko Kitzbühel“) und Etienne Halsdorf („Tage, die es nicht gab“).

An der Seite der Newcomer:innen standen von April bis September 2022 Publikumslieblinge und Schauspielgrößen wie Ursula Strauss, Simon Schwarz, Claudia Kottal, Aleksandar Petrovic, Ines Miro, Annabelle Mandeng, Wolfgang Hübsch, David Oberkogler, Selina Graf, Monica Reyes und Daniela Kong vor der Kamera. Die Serie inszeniert haben die beiden High-End-Serien-Erfahrenen Mirjam Unger (Folgen 1–5) und Andreas Kopriva (Folgen 6–10).

Folge 1 (Montag, 19. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Die „Besties“ Jenny (Anja Pichler) und Vero (Mara Romei) sehnen sich nicht nur nach einem besseren Leben, sie wollen so richtig reich sein. Aber den beiden jungen Frauen ist klar, dass das mit ehrlicher Arbeit nicht so einfach zu erreichen sein wird. Im Gegensatz dazu wurden die Schwestern Tiziana „Tiz“ (Theresa Riess) und Penelope „Nelly“ (Fanni Schneider) bereits im Luxus geboren. Ihnen sind die Probleme von Jenny und Vero völlig fremd. Bis zu dem Moment, als Nellys spontane Entscheidung, endlich einmal etwas Gutes zu tun, das Leben aller Beteiligten durcheinanderbringt.

Folge 2 (Montag, 19. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1)

Pius (Simon Schwarz) versucht, nach dem Unfall seiner Tochter Nelly noch zu retten, was zu retten ist. Dafür sind ihm alle Mittel recht. Auch wenn er und seine Frau Dorit (Ursula Strauss) selten einer Meinung sind, aber diesmal muss es für Nelly Konsequenzen geben, da ist sich das Ehepaar Sund einig. Während die Nachricht von dem Unfall bei den Tichys ganz andere Probleme aufwirft: Wie konnte das überhaupt passieren und wer soll das alles bezahlen?