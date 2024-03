"Blunznfett": Wiener Tatort sorgt für Verwirrung in Deutschland

Der Wiener Tatort sorgte am Sonntagabend für Verwirrung in Deutschland. Weil manche Textstellen auf wienerisch ausgestrahlt wurden, schaltete sich der X-Account der beliebten TV-Reihe ein, um Hilfe zu leisten.

Ein Millionen-Publikum im deutschsprachigen Raum fieberte am Sonntag wieder vor den TV-Bildschirmen mit. Beim Tatort in Wien ermittelten Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Elsner (Harald Krassnitzer) einen Fall, der nicht nur inhaltlich für Rätselraten in so manchem Haushalt sorgte.

Diesmal mussten einige sogar sprachliche Barrieren überwinden. Denn im Tatort "Dein Verlust" wurde nach einer 60er-Feier zwischenzeitlich sogar gegen Krassnitzers Rolle wegen Mordes ermittelt. Im Zuge dessen wurde auch in Mundart gesprochen. Vor allem ein Wort dürften gleich mehrere Seher nicht verstanden haben. Um den klassisch österreichischen Ausdruck "I bin blunznfett" zu erklären, schaltete sich sogar der X-Account (ehemals Twitter) des Tatorts ein und leistete Übersetzungshilfe.

"Die in Wien beheimatete Person bringt zum Ausdruck, dass sowohl ihr körperlicher als auch geistiger Zustand durch den übermäßigen Konsum von Alkoholika maßgeblich beeinträchtigt ist", ist die ausdrückliche Erklärung des Social-Media-Teams der legendären ARD/ORF-TV-Reihe. So gelesen dürfte es allerdings auch klar sein, warum man bei der Ausstrahlung auf die genaue Ausdrucksweise verzichtete.