Erster Blick auf neuen Austro-"Tatort"

Auf YouTube finden "Tatort"-Fans Ausschnitte aus dem am Sonntag laufenden Austro-Tatort mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser - dazu ein Interview mit Regisseurin Katharina Mückstein

Dass sie als Ermittler-Team auch in schwierigen Situationen füreinander da sind, stellen Harald Krassnitzer (in seinem 57. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 33. Fall) im neuesten „Tatort“ unter Beweis. Wobei das Vertrauen zwischen den beiden im Austro-Fall „Dein Verlust“ auf eine harte Probe gestellt wird, wenn der Kommissar selbst unter Verdacht gerät. Ein Gewaltverbrechen in einem Wiener Nachtclub fördert eine dunkle Seite der eigenen Vergangenheit zutage und geht den beiden näher, als ihnen lieb ist. In weiteren Rollen des Österreich-Krimis sind erneut Hubert Kramar, Christina Scherrer und Tanja Raunig sowie Nicole Beutler, Julius Feldmeier, Eidin Seyed Jalali, Jonathan Bella Luto, Daniela Kong, Norman Hacker und Grischka Voss zu sehen. Ihr „Tatort“-Regiedebüt feiert Katharina Mückstein.

In einem Interview plaudert die Regisseurin über die Dreharbeiten und die Zusammenarbeit mit den Protagonisten:

Zu sehen ist "Dein Verlust" am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2.