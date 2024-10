Sie ist erst seit Kurzem im ORF und sorgte schon für viel Wirbel. Dennoch soll sie im Frühjahr das Tanzbein schwingen.

Fünf Kandidaten haben laut ORF-Insidern bereits die Verträge für die neue "Dancing Stars"-Staffel im Frühjahr 2025 unterschrieben. Wie oe24 berichtete, werden Influencerin Anna Strigl, Schauspieler Aaron Karl, Schauspielerin Julia Cencig, "Dr. Bohl" Paulus und Wolfgang "Fifi" Pissecker das Tanzbein schwingen. Weitere fünf Promis stehen noch vor den finalen Verhandlungen.

Kritik an neuer Show

Darunter soll auch die neue ORF-Astro-Lady Lori Haberkorn sein. Sie startete erst kürzlich mit Sasa Schwarzjirg und dem Format "Blick in die Sterne - die neue Astro Show" auf ORF 2. Es hagelte viel Kritik an der Sendung. Besonders laut wurden Stimmen aus der Wissenschaft: Sigrid Pilz, ORF-Stiftungsrätin der Grünen, forderte das Ende des Formats, während der Astronom Florian Freistetter und andere Universitätsprofessoren sich in einem offenen Brief gegen die Sendung aussprachen.





Dennoch soll der ORF versuchen, Haberkorn einer breiteren Masse bekannt zu machen. Dafür eignet sich kaum eine Sendung besser als "Dancing Stars". Gerade läuft auch noch parallel die Show "Dancing Stars - Das Casting". Hier bekommen mehr als 800 Amateur-TänzerInnen die Chance, Teil der Familie zu werden und ebenfalls im Ballroom zu glänzen.

Die bisher bekannten Promis:

Auch um die "Dancing Stars"-Jury wird noch ein großes Rätsel gemacht. Ob Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner wieder die beiden Fixbestandteile werden? Gut möglich, dass es wieder einen wöchentlich wechselnden Jury-Posten gibt.