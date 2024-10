Tatort: Nackt-Abschied von Kommissarin Dagmar Manzel erklärt

Zuseherinnen fragten sich, was diese Szene soll...

Eine Reihe von Todesfällen – in deren Zentrum zwei Familien, gebeutelt von Trauer und Wut: Nach dem Suizid eines allseits beliebten Häftlings, von dessen Schuld trotz Verurteilung längst nicht alle überzeugt waren, sind Dagmar Manzel, Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid am Sonntag, dem 6. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im Fall „Trotzdem“ gefordert, um die verheerende Serie an tödlichen Ereignissen zu stoppen.

Mehr zum Thema

Für Dagmar Menzel alias Ermittlerin Paula Ringelhahn war es der letzte Einsatz beim Franken-„Tatort“. Sie sagte der Bild: "Ich mache jetzt Platz für andere Künstler". Die Zeit beim "Tatort" war toll, aber: "Gleichzeitig gibt es noch andere Sachen, auf die ich viel Bock habe. Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder Urlaub machen."

Darum Nacktauftritt im Tatort

Manzel war auf Urlaub, als ihr Abschied stattfand. Ein Abschied mit einer besonderen Szene. Sie zog nämlich blank. Wieso eigentlich, fragten sich Zuseherinnen. Traumsequenz, oder Fieberwahn, oder...? Die Bild erklärt: Das soll eine Polizeitaktik gewesen sein! Geiselnehmer Dellmann (Fritz Karl) ist im Wahn, nichts und niemand dringt zu ihm durch. Nur eine Bitte: Sieh mich an! Wie Regisseur Max Färbermann erklärt: "Als sie nackt vor ihm steht, sieht und spürt er Menschlichkeit, so dass er (der Geiselnehmer) aus diesem Zustand erwacht und dadurch die Situation entschärft werden kann.

Mehr zum Inhalt

Der Suizid des 25-jährigen Häftlings Lenni stürzt nicht nur seine Schwestern Maria (Anne Haug) und Lisa (Mercedes Müller) in tiefe Verzweiflung. Beide haben seit Lennis Verhaftung versucht, seine Schuldlosigkeit an dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau vor drei Jahren zu beweisen. Alle im Gefängnis mochten Lenni und selbst Dr. Kaiser (Stefan Merki), Chef der Nürnberger Polizei, hatte insgeheim Zweifel an Lennis Schuld. Kurz nach seinem Selbstmord kommt es zu einem weiteren Todesfall: Diesmal sind Karl Dellmann (Fritz Karl) und seine Frau Katja (Ursina Lardi) sowie ihre Familie unmittelbar betroffen. Lennis Tod löst eine Serie an tödlichen Ereignissen aus, an deren Ende einander zwei Familien gegenüberstehen, vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld. Die Ermittler:innen müssen versuchen, die Serie zu stoppen, die eine Spur der Zerstörung und des Todes in Nürnberg zurücklässt.

Cast & Crew

In weiteren Rollen sind u. a. Stefan Merki, Maja Beckmann, Lisa Sophie Kusz, Fritz Karl, Ursina Lardi, Justus Johanssen, Ben Münchow, Julius Grüner, Anne Haug, Mercedes Müller, Florian Karlheim und Gerhard Liebmann zu sehen. Für die Regie zeichnen Danny Rosness und Max Färberböck verantwortlich, der gemeinsam mit Stefan Betz auch das Drehbuch zu dem Krimi verfasst hat.