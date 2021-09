Dancing Stars: Das sind die Tänze der ersten Ausgabe

'Dancing Stars' – noch drei Tage bis zum Start des ORF-1-Tanzevents.

Nur noch drei Tage – dann heißt es wieder Ballroom frei für die „ Dancing Stars “, wenn am Freitag, dem 24. September 2021, Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser live um 20.15 Uhr in ORF 1 zur ersten von zehn neuen Ausgaben des Tanzevents begrüßen. Für Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Boris Bukowski & Julia Burghardt, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Otto Konrad & Lenka Pohoralek, Nina Kraft & Stefan Herzog, Niko Niko & Manuela Stöckl, Jasmin Ouschan & Florian Gschaider, Faris Rahoma & Kati Kallus und Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann gilt es dann mit jeweils einem Solotanz Jury – Karina Sarkissova, Balázs Ekker und Maria Santner– und Publikum gleichermaßen zu überzeugen.

Erste Ausgabe: Keiner muss gehen

In der ersten Show muss zwar noch niemand die „Dancing Stars“ verlassen, aber die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in der zweiten Ausgabe am 1. Oktober übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als erstes die Show verlassen muss, ein.

Musikauswahl und Votingnummern der zehn Tanzpaare

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweilige Favoritin / den jeweiligen Favoriten gevotet werden.

Paar 01: Otto Konrad & Lenka Pohoralek tanzen zu „I Wonder Why“ (Langsamer Walzer)

Paar 02: Kristina Inhof & Dimitar Stefanin tanzen zu „Play That Song“ (Slowfox)

Paar 03: Niko Niko & Manuela Stöckl tanzen zu „Dance With Me“ (Tango) Paar 04: Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann tanzen zu „I’ll Never Break Your Heart“ (Wiener Walzer)

Paar 05: Bernhard Kohl & Vesela Dimova tanzen zu „Half a Minute“ (Samba)

Paar 06: Nina Kraft & Stefan Herzog tanzen zu „Blinding Lights“ (Jive)

Paar 07: Faris Rahoma & Kati Kallus tanzen zu „Seven Nations Army“ (Paso Doble)

Paar 08: Jasmin Ouschan & Florian Gschaider tanzen zu „Hot N Cold“ (Cha Cha Cha)

Paar 09: Boris Bukowski & Julia Burghardt tanzen zu „Suddenly I See“ (Quickstep)

Paar 10: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi tanzen zu „Havana“ (Rumba)

(Die Paarnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen)

